Per la prima volta le votazioni della Commissione ad 'Area Sanremo' saranno in diretta streaming

Da un’idea del Presidente della ‘Commissione di Valutazione’, Franco Zanetti, per la prima volta in assoluto ad ‘Area Sanremo’ sarà possibile seguire in diretta le votazioni della fase eliminatoria.

Lunedì prossimo alle 12 la commissione, composta da Franco Zanetti (Presidente), Mauro Ermanno Giovanardi e Marta Tripodi, si riunirà in diretta sui canali social di Area Sanremo (Facebook e Instagram) per decretare, tra i 468 iscritti al concorso, i giovani artisti che accederanno alla selezione della fase finale del concorso.

“È una piccola grande rivoluzione – afferma Franco Zanetti – e va nel segno della trasparenza assoluta del concorso. I ragazzi potranno assistere alle discussioni fra i tre commissari e verificare i meccanismi di valutazione attraverso i quali si arriverà alla scelta dei candidati. Spero che l'esempio di Area Sanremo diventi un punto di riferimento anche per altri concorsi”.

Al termine della prima fase eliminatoria, che decreterà i finalisti in numero non inferiore a 50, si aggiungeranno alla Commissione il Maestro Giuseppe Vessicchio (in qualità di Presidente) e Piero Pelù (Il commissario supplente è Maurilio Giordana). Il Presidente Onorario della Commissione di Valutazione è Vittorio De Scalzi.

I 20 vincitori del concorso avranno la possibilità di sostenere un’audizione davanti alla Commissione Artistica della Rai, che decreterà i 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani, prevista il 15 dicembre in diretta su Rai 1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo.