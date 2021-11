A dicembre torna la Fiera del Cappone di Morozzo (Video)

Torna la "Fiera Nazionale del Cappone di Morozzo" che si svolgerà domenica 12 e lunedì 13 dicembre.

Dopo il grande successo dello scorso anno, in cui la manifestazione è stata "ripensata" per le normative anti covid, verrà riproposta la box "Capun a cà la pula co" per portare direttamente nelle case di tutti le specialità morozzesi.

"Lo scorso anno l'invenzione del box è stato apprezzato, registrando il tutto esaurito" - spiega il sindaco di Morozzo, Mauro Fissore - "A dicembre torna la fiera nella sua forma più tradizionale: al centro ci sarà come sempre il variopinto cappone con i produttori. Puntiamo sulla qualità e sulla promozione di questo prodotto che, lo ricordiamo, è stato il primo presidio Slow Food nato nel 1999, è importante valorizzarlo per trasmettere questa eccellenza alle generazioni future".

La manifestazione è stata presentata a fine ottobre nella Casa della Piemontese di Carrù, in occasione della terza tappa della rassegna dell'ATL Cuneese "Autunno con Gusto":