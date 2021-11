Domenica escursione alla scoperta del Bosco di Grou con l'associazione 'Monesi Young'

L’associazione sportiva Monesi Young, domenica va alla scoperta del Bosco di Grou partendo da Bajardo.

Per aderire bisogna iscriversi ed essere soci di Monesi Young, la quota di partecipazione è di 10 euro (gratuita sino ai 18 anni) e dotarsi di tutte le misure di sicurezza per ridurre i rischi della diffusione del virus covid 19, in ottemperanza alle specifiche prescrizioni dell’ordinanza regionale. Il regolamento è scaricabile dal sito www.myben.it

Da Bajardo, il borgo più alto della provincia di Imperia dove i panorami sulle Alpi Liguri fanno sempre sognare, si andrà alla scoperta del bosco di Grou.

Alle pendici del monte Ceppo, si trova questo antico castagneto con alberi secolari, piantati intorno al 1.300 per sfamare la popolazione di questa parte montagnosa della Liguria. Sia fresche che secche, le castagne, venivano consumate in completa sostituzione del pane, anche perché scarseggiavano i terreni adatti alla coltura dei cereali.

È un’escursione indietro nel tempo quando il bosco era di proprietà della Confraria di Castelvittorio. Le Confrerie simili alle Confraternite fornivano sostegni ai bisognosi, aiuto in caso di malattia, vedovanza o disgrazie, quindi traevano anche profitti dalla vendita delle castagne o le donavano ai poveri.

Si salirà fra questi giganti con i loro tronchi contorti, bucati in un mondo inconsueto e incontaminato che regala emozioni magiche.

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.



Dislivello 500 m. circa

Tempo di percorrenza A/R 5 ore + le soste

Difficoltà: E adatto a chi ha allenamento nel cammino

Ritrovo a Imperia parcheggio autostrada Imperia ovest alle ore 7,45 partenza ore 8, oppure Arma di Taggia benzinaio Agip ore 8,20, oppure direttamente a Bajardo inizio paese.

Dotarsi di tutte le misure di sicurezza (DPI) riportate nel regolamento.

Per l’escursione è consigliabile dotarsi di scarponcini con buona suola, abbigliamento adatto alla stagione, k-way, bastoncini, una borraccia piena d’acqua, per cortesia utilizzate solo borracce e non bottigliette in plastica, un sacchetto per il “pulisci e cammina”

INFO Marina Caramellino 337.1066940 anche tramite WhatsApp

marina.caramellino@gmail.com

Guida Ambientale Escursionistica iscritta AIGAE