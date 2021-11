Ventimiglia: tentato furto nella notte ai danni del ristorante ‘Marco Polo’, Pani “Situazione in picchiata, quanto ancora dovremo sopportare?”

Ennesimo spiacevole episodio nella città di confine. La scorsa notte, intorno all’una, il noto ristorante ‘Marco Polo’ dello chef Diego Pani è stato vittima di un tentativo di furto. I ladri hanno spaccato le vetrate di ingresso prima di essere messi in fuga dall’allarme e dal sistema privato di sorveglianza. Sul posto sono anche intervenuti sia Polizia che Carabinieri.

“Per fortuna il nostro ristorante è dotato di un ottimo sistema di sorveglianza e di allarme che ha messo in fuga i malviventi, le forze dell’ordine sono già sulle loro tracce e ringrazio Polizia e Carabinieri per il loro tempestivo intervento” dichiara lo chef Diego Pani a poche ore dal fatto.



Comprensibile lo scoramento del titolare, vittima dell’ennesimo tentativo di furto ai danni di esercenti: “Quanto ancora i ventimigliesi dovranno sopportare? Quanto a lungo prima che qualcuno si accorga che stiamo andando verso il baratro? Quanti porti dobbiamo inaugurare, quante oasi salvare prima di salvare Ventimiglia e la sua gente? La situazione sembra ormai in picchiata, nonostante le ordinanze orde di delinquenti si aggirano per la città giorno e notte, ubriachi già dal mattino. Praticamente indisturbati”.



“È ormai chiaro che il Comune da solo non può gestire una situazione di così inaudita gravità - conclude Pani - è necessario un intervento repentino prima che la nostra bella città turistica sia segnata per sempre come una città pericolosa e infrequentabile, rovinando irreparabilmente il flusso di clientela che da sempre accorre a Ventimiglia per godere delle sue bellezze”.



L’episodio ai danni del ‘Marco Polo’ è avvenuto proprio durante la notte del primo pattugliamento a seguito dell’ordinanza anti degrado firmata dal sindaco Gaetano Scullino.