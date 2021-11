Sanremo: molte strade dissestate in città, interpellanza di Luca Lombardi (FdI) a Sindaco e Giunta

Il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Sanremo, Luca Lombardi, ha presentato una interpellanza al Comune di Sanremo, per una serie di problemi agli asfalti della città dei fiori.

“Ci sono molte zone con il manto stradale sconnesso e dissestato – ha scritto Lombardi – che moltiplicano il rischio di incidenti stradali, con conseguenze anche gravi per chi percorre queste strade con automezzi o motoveicoli. Il manto dei marciapiedi in condizioni dissestate rappresenta anch’esso un elemento di pericolo poiché i pedoni che vi transitano, soprattutto le persone anziane e invalide, in caso di caduta possono riportare lesioni fisiche e traumi alle articolazioni”.

Molte le strade e i marciapiedi della città che sono in uno stato di incuria totale, come via Padre Semeria, un’arteria molto trafficata e percorsa non solo dai residenti ma anche da chi arriva da fuori città in quanto collega il casello di Sanremo ovest con il centro cittadino; inoltre, questa via rappresenta un vero pericolo anche per i pedoni che ne percorrono il marciapiede, che, come la strada versa in condizioni di dissesto con buche, dossi e crepe con il rischio che qualcuno possa incorrere in infortuni e possibili lesioni.

Durante le precipitazioni piovose le strade diventano pericolose, poiché le buche ed i dossi che vi sono non consentono un corretto deflusso delle acque creando profonde pozzanghere che mettono in pericolo l’incolumità di chi vi transita, sia a piedi che con i veicoli.

Lombardi ha chiesto al Sindaco e alla Giunta se esiste un cronoprogramma per la manutenzione del suolo pubblico e, in caso affermativo, entro quali termini intende intervenire al fine di porre in essere interventi di rifacimento del manto stradale e del marciapiede di Via Padre Semeria che trovano in condizioni di dissesto ed incuria ormai da tempo. Quale sia il livello di finanziamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie cittadine e i motivi per cui non si è ancora intervenuti per effettuare i necessari lavori di manutenzione nei tratti di strada e del marciapiede in questione.