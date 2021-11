Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina a Ventimiglia, a causa del forte vento che sta imperversando in tutta la provincia.

Un albero è caduto su due auto in via Roma e una tenda è volata via in via Trento Trieste. In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Qualche danno alle auto sulle quali è crollato l’albero.