Dopo la segnalazione di alcuni residenti, il Comune di Sanremo è intervenuto oggi per ripulire via Montà di Lanza dopo la frana che aveva interessato un terreno privato.

Palazzo Bellevue ha prima emesso l'ordinanza per la pulizia alla quale, però, il proprietario del terreno non ha ottemperato.

Da questa mattina l'ufficio Lavori Pubblici si è messo all'opera per la sistemazione della strada e ora la carreggiata è di nuovo libera.