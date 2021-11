Intervento a Riva Ligure dei vigili del fuoco di messa in sicurezza di alcuni alberi a ridosso del torrente Argentina.

A causa del vento alcuni pioppi necessitano di essere messi in sicurezza per evitare danni a cose o persone in vista anche delle piogge previste domani.

Al momento non ci sono pericoli per la cittadinanza, ma si tratta solo di un'azione preventiva.