Dal Principato di Monaco: tamponi gratuiti per residenti e lavoratori che rientreranno dalle vacanze

Potranno eseguire tamponi gratuiti al ritorno dalle vacanze di Ognissanti i residenti ma anche studenti o lavoratori del Principato di Monaco.

Lo ha deciso il Governo del Principato, visto che le vacanze di Ognissanti per francesi e monegaschi sono per molti sinonimo di un soggiorno in altre zone. Secondo quanto evidenziato dai medici di Monaco il virus Covid-19 rimane molto attivo in molte regioni d'Europa, in particolare nel Nord e le interazioni sociali ma ovviamente anche i viaggi possono promuovere notevolmente la sua diffusione.

Per evitare una possibile ripresa dell'epidemia, dal Governo del Principe sono stati invitati i vacanzieri a fare un tampone gratuito, che potrà essere fatto da oggi al 14 novembre, al centro nazionale dell'Auditorium Rainieri III. Per gli adulti, lo screening avverrà con un classico tampone molecolare mentre, per i bambini, con quello salivare.

“Lo screening preventivo – sottolinea il Governo monegasco - da un lato rassicurerà le persone che ne trarranno beneficio e, dall'altro, garantirà che il ritorno a scuola e al lavoro sia organizzato nel migliori condizioni sanitarie possibili in un momento in cui molti indicatori mostrano un ripresa dell'epidemia nelle regioni limitrofe.