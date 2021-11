Nessun nuovo positivo oggi al Covid-19 nel Principato di Monaco, dove il bilancio rimane fermo a 3.416 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Questa sera sono 6 pazienti in ospedale dei quali 2 in terapia intensiva. Il totale dei guariti è di 3.351 mentre sono 19 le persone seguite a casa, in sorveglianza attiva.