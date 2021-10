Ospedaletti: autista dello scuolabus positivo al Covid, 23 alunni del plesso scolastico in quarantena

Autista di uno scuolabus non vaccinato e positivo al Covid, manda 23 alunni a fare il tampone e in quarantena. E’ accaduto a Ospedaletti, dove gli studenti che sono in parte nella Primaria e in parte alle Medie, sono ora confinati a casa per i giorni necessari a contenere il contagio.

Secondo quanto noto fino a ora l’autista non era vaccinato e, per svolgere il proprio lavoro eseguiva regolari tamponi ogni 48 ore, come previsto dalla Legge. Nelle ultime ore ha riportato i classici sintomi del Covid e, a seguito di un ulteriore tampone, è emersa la sua positività.

L’Asl 1 Imperiese ha quindi fatto partire tutti i tracciamenti del caso e i 23 studenti che avevano viaggiato negli ultimi giorni a bordo dello scuolabus condotto dall’autista positivo, sono stati raggiunti e ora devono trascorrere a casa i giorni previsti alla quarantena, oltre a dover fare il regolare tampone se dovessero accusare dei sintomi.

Nessun problema, invece, per gli altri alunni del plesso scolastico dove si trovano le aule della cittadina rivierasca che, martedì al termine del ponte festivo, potranno rientrare regolarmente in classe.