Per il progetto Erasmus plus, gli insegnanti del liceo Cassini di Sanremo si aggiornano in Europa

Cinque insegnanti del liceo Cassini hanno partecipato a iniziative di formazione a Dublino nell'ambito del progetto Erasmus plus.

"Cinque insegnanti del Cassini - spiegano dalla scuola - hanno partecipato a corsi di formazione a Dublino nell'ambito del progetto Erasmus+ TIME Teachers In Mobility in Europe, che prevede la formazione all'estero dei docenti in servizio nel liceo cittadino.

La settimana appena conclusa ha visto cinque docenti di diverse discipline prendere parte a corsi di apprendimento/approfondimento della lingua Inglese, a corsi CLIL - al fine di aggiornare le proprie competenze metodologiche nell’insegnamento di materie non linguistiche in lingua inglese, - e corsi sull'utilizzo delle tecnologie nell'ambito dell'insegnamento delle lingue.

Gli insegnanti coinvolti sono stati impegnati in vari tipi di attività di apprendimento, svolgimento di compiti per applicare praticamente quanto appreso e attività di apprendimento/insegnamento sul campo per le strade di Dublino, alla Galleria Nazionale d'arte irlandese e nella splendida località di Glendaloch, un interessante sito archeologico che ospita i resti di un antico monastero medievale ora inserito all'interno di un parco naturale.

Le attività sono state impegnative ma non sono mancati momenti conviviali e di gemellaggio con i colleghi delle altre dieci nazioni coinvolte nel progetto fra cui Spagna, Polonia, Francia, Repubblica Ceca, Slovenia.

Il progetto TIME, predisposto dai professori Marchiani e Scavello e interamente finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del progetto Erasmus plus, vedrà, nei prossimi mesi, partire altri insegnanti e membri dello staff per ulteriori attività di jobshadowing, osservazione e conoscenza dei sistemi scolastici stranieri e del loro funzionamento, e corsi di formazione all'estero".