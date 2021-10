Imperia: una delegazione del PSI imperiese incontra il sindaco Claudio Scajola

Proseguono gli incontri del Psi con i sindaci del territorio. Dopo Sanremo e Ventimiglia oggi è stata la volta del capoluogo, dove la delegazione composta dal segretario provinciale Adriano Biancheri, da Carlo Conti per l'ambito sanremese e da Fabio Natta della segreteria nazionale, è stata ricevuta negli uffici comunali dal primo cittadino Claudio Scajola.



"Un incontro proficuo - si spiega nella nota - all'insegna della concretezza nel quale si è anzitutto concordato sulla necessità di coinvolgere appieno i sindaci nelle scelte decisive per il territorio. Sono poi stati approfonditi i problemi più scottanti che riguardano la provincia. In particolare si concorda unanimemente sulla necessità di una visione più ampia nell'affrontarli e che su alcuni, come trasporti e rifiuti, bisogna avere, già nell'immediato, il coraggio di compiere scelte chiare e responsabili".