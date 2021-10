Vallecrosia: lunedì e martedì prossimi confermato il servizio di bus navetta gratuito per il cimitero

Anche quest’anno a Vallecrosia è stato confermato il servizio gratuito del bus navetta per raggiungere il cimitero.

Si potrà utilizzare lunedì e martedì, ovvero il 1° e il 2 novembre, giornate in cui molte famiglie si recano ai camposanto per fare visita ai propri cari.

Il servizio effettuerà il seguente percorso:

• Vallecrosia Ponte – Via Roma Fassi - Via San Rocco - Via Giovanni XXIII - Via Col. Aprosio - Via Angeli Custodi – Via Don Bosco - Via Romana - Via Roma - Cimitero - Vallecrosia Alta.

• Vallecrosia Alta - Cimitero - Via Roma - Via San Rocco - Via Giovanni XXIII - Via Col. Aprosio - Via Angeli Custodi - Via Don Bosco - Via Romana - Via Roma Fassi - Vallecrosia Ponte.

Gli orari sono riportati sotto: