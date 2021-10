Vallecrosia: in via Angeli Custodi troppe barriere architettoniche, la denuncia del Consigliere Giovanna

“Quando mi sono candidata il mio obiettivo principale era quello di eliminare le barriere architettoniche della città. Essendo toccata personalmente dal problema avendo mia mamma in carrozzina (quindi le conosco perfettamente). Purtroppo quando si ha un invalido da seguire i problemi sono tanti è una fatica sia fisica che mentale. Un momento della giornata di cui si potrebbe approfittare per rilassarsi è quello della passeggiata...potrebbe ma si trasforma anche questo in una faticaccia!”

Sono le parole di Simonetta Giovanna, Consigliere comunale a Vallecrosia, che ha denunciato la mancanza dell’abbattimento alle barriere architettoniche di via Angeli Custodi. “Con la carrozzina non si riesce a rimanere sempre sul marciapiede – prosegue - a causa di gradini e assenza o peggio ancora presenza di discese impraticabili. Quindi tocca a passare per la strada e subire gli sguardi stizziti degli automobilisti, che non concepiscono come mai non sei sul marciapiede, ma purtroppo solo chi è in questa situazione può capire”.

Una delle vie ‘impervie’ di Vallecrosia, come dicevamo è via Angeli Custodi: “Tra l'assenza di discese e salite per i marciapiedi ci si trova anche discese a cui è stato segnato il posto auto. Allora tocca a passare per la strada, che è stretta e in senso contrario, rischiando di avere incidenti con le auto che transitano. Oppure dove è delimitato il passaggio pedonale dove vengono posteggiate delle auto. Insomma una gimkana! Chiedendo lumi all'amministrazione sull'argomento mi è stato detto che è in programma un attraversamento rialzato vicino ai Carabinieri. Non basta!”

Il Consigliere vallecrosino di opposizione cerca quindi di sensibilizzare l'Amministrazione: “Ssperando che al più presto venga migliorata la situazione attuale – termina – ma voglio chiedere anche agli automobilisti che posteggiano sui marciapiedi di evitarlo, in modo da non dover creare problemi alle carrozzine. Le persone disabili sono una minoranza, ma esistono e quindi cerchiamo di migliorare lo stile di vita a loro e ai famigliari. Vorrei ringraziare l'Amministrazione che, su mia segnalazione, ha eliminato le barriere del marciapiede di via San Vincenzo”.