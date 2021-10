Negozi di Sanremo, Taggia e Ventimiglia premiati per le vetrine del ‘Mese Rosa’ di LILT (Foto e Video)

Con la chiusura del ‘Mese Rosa’ per la prevenzione del tumore al seno, si è chiuso oggi anche il concorso di LILT Sanremo Imperia che ha visto in corsa decine di negozi di tutta la provincia che si sono ‘sfidati’ allestendo le loro vetrine rigorosamente in rosa.

Questa mattina a Villa Nobel si è tenuta la cerimonia di premiazione che ha visto i primi tre posti andare a: ‘Capelli&colore’ di Sanremo, ‘Istituto ottico Giglioli’ di Arma di Taggia e negozio ‘Le Nine’ di Ventimiglia. Il concorso ha preso il via l'anno scorso, solo su Sanremo, ma sin da subito le richieste di adesione sono state numerose e ci hanno portato ad estenderlo alle città vicine.

“Un grazie particolare alle nostre Volontarie che si sono prodigate per diversi settimane a visitare gli esercizi commerciali, talvolta le visite sono state più di una - dichiarano dalla LILT - un doveroso ringraziamento alle associazioni Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, che ci hanno accompagnato diffondendo tra i loro iscritti l'importanza del messaggio che la Lilt ha desiderato inviare attraverso una vetrina in rosa. Fare shopping fa bene all'umore, si sa che è molto gradito a tutto il genere femminile, e per queste ragioni, lanciando il concorso due anni fa, lo abbiamo pensato come un modo per raggiungere tutte le donne e stimolare loro l'attenzione sull'importanza della prevenzione. Tante le vetrine meritevoli di vincere, le selezionate sono state scelte ciascuna per una motivazione diversa”.



Le motivazione dei premi

Capelli&colore di Sanremo per l'impegno profuso tra le proprie clienti, chiamate a partecipare attivamente alla costruzione della vetrina, alla diffusione del messaggio di prevenzione, ciascuna quasi a farlo proprio con uno scatto fotografico

Istituto Ottico Gilioli di Arma di Taggia per la ricerca del rosa in tutte le sue forme, nulla lasciato al caso, ih una coreografia geometrica armoniosa dove tutto aveva la sua perfetta collocazione

Negozio Le Nine di Ventimiglia dove il messaggio di prevenzione accompagna il senso dell'eleganza, della femminilità, della cura di sé stesse che deve essere identico anche per ta propria salute, il filo rosa che parte da una vetrina e si dipana nel tempo.

“Ci auguriamo che ogni anno il mese rosa diventi sempre più rosa, che la prevenzione raggiunga numeri sempre più importanti perché solo con la prevenzione si può vincere il cancro - concludono dalla LILT - è una speranza, un augurio che ci facciamo soprattutto per il prossimo anno, il 2022 anno in cui la LILT celebra il suo centenario, un secolo di storia, di impegno nel volontariato, con tanta strada fatta e ancora numerose sfide da vincere”.