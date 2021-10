Mendatica: due volpi a spasso in paese a caccia di cibo, ecco il video girato la scorsa notte

Non è certo un caso più unico che raro, però vedere delle volpi che si muovono sulle strade seppur del profondo entroterra è sempre un’emozione.

E lo è stato sicuramente per chi, del noto hotel ristorante San Bernardo ‘Da Settimia’ a Mendatica, ha acceso la camera del proprio smartphone, per riprendere le due volpi che, nottetempo, hanno approfittato dell’assenza degli ‘umani’, per muoversi sulle strade del piccolo centro dell’entroterra imperiese.

Un paio di esemplari, probabilmente maschio e femmina che, arrivati dalla montagna erano probabilmente a caccia di cibo. Due animali che testimoniano come in montagna fare ‘incontri’ di questo genere è sempre possibile.