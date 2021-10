Bordighera: abbonamenti e ingressi non usati per la piscina del palazzetto, si potranno chiedere i rimborsi

Gli utenti della piscina del Palazzetto dello Sport che, nel corso dell’anno 2020 hanno acquistato un abbonamento o ingressi non utilizzati a causa della chiusura per emergenza sanitaria Covid-19, a presentare richiesta di rimborso unitamente alla documentazione comprovante sia l’abbonamento o documento di ingresso sia il pagamento. Il termine ultimo è fissato per il giorno 15 novembre 2021.

La conferma arriva dall'ufficio sport del Comune e la richiesta di rimborso dovrà essere consegnata alla segreteria del Palazzetto dello Sport, che la inoltrerà agli Uffici Comunali per la successiva restituzione.​