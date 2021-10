Ventimiglia: tentato furto di inizio ottobre in una officina, i ladri erano tre giovani ragazze della zona

Erano tre, tutte donne, e sono state individuate dalla Polizia gli autori del tentato furto in un’officina del centro cittadino di Ventimiglia, avvenuto nella notte, all’inizio di ottobre.

Nonostante il reato non si fosse realmente consumato, gli agenti del Commissariato frontaliero hanno cercato di dare un’identità al suo autore, comunque capace di spaccare la serratura e le parti in vetro della porta d’ingresso causando costosi danni. L’azione era stata compiuta da ben tre persone, tutte domiciliate nell’estremo ponente ligure, Si tratta di tre giovani ragazze, di cui due minorenni che vivono nell’area intemelia e una, appena maggiorenne, residente a Sanremo.

Come spesso accade sono state decisivi alcuni fotogrammi di un sistema di video sorveglianza, individuati ed estrapolati durante le indagini. Le tre giovani, messe di fronte all’evidenza dei fatti, hanno ammesso le proprie responsabilità e sono state indagate in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso in esercizio commerciale.

L’unica maggiorenne è stata denunciata alla Procura del Tribunale di Imperia mentre per le altre due, appena di 17 anni, la Polizia ha trasmesso la segnalazione di reato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Genova.