Dimesso il 18enne che dopo il vaccino era stato ricoverato in ospedale per problemi alle gambe

“Grazie, grazie di tutto a tutti. Vi voglio un mondo di bene grazie per essermi stati vicini nel momento del bisogno. Non smetterò mai di ringraziarvi”.

Sono le parole di Riccardo Ventre, il giovane soccorritore 18enne di Sanremo ricoverato d'urgenza a Neurologia perchè colpito dalla Sindrome di Guillain-Barré. Aveva associato quanto accaduto alla somministrazione della prima dose di vaccino Pfizer, visto che a 15 giorni dal vaccino Covid-19 il giovane si è trovato a non sentire più le gambe e a non reggersi in piedi.

“Grazie a voi che mi avete dato la forza sono riuscito ad rialzarmi – ha detto dopo le dimissioni dall’ospedale - ne avrò ancora un pochino per tornare come prima al 100%”.

Sul caso l'Asl 1 imperiese ha confermo che sono in corso indagini e approfondimenti su quanto accaduto per verificare possibili correlazioni.