Ceriana: con il mese di novembre rischio di piogge forti, il Sindaco ordina la pulizia di alcuni alvei

Visto il rischio che potrebbe verificarsi nelle prossime settimane con eventuali perturbazioni e piogge (classiche nei mesi autunnali), il Sindaco di Ceriana ha emanato una ordinanza per la pulizia di alcuni alvei, in modo da regolare deflusso delle acque.

Si tratta dei rii Mora e Passo del Bosco che, a oggi risultano ostruiti da piante e che, in considerazione del periodo delle piogge, non è possibile lasciare in queste condizioni., E’ stata inviata alla Regione la richiesta di autorizzazione accesso agli alvei ed è stata ordinata l’immediata pulizia, in modo da evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità.