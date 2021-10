A Mondovì cresce l'attesa per "Peccati di Gola": nel prossimo weekend un evento con tante novità (Video)

A Mondovì cresce l'attesa per "Peccati di Gola e XXIII Fiera Regionale del Tartufo”.

Un evento che ritorna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, con tante novità, a partire dall'organizzazione che, per la prima volta, vede collaborare l'associazione ‘La Funicolare’ e la segreteria organizzativa VM Style.

La manifestazione, in programma per sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1° novembre, era stata presentata al Castello reale di Casotto, in occasione della prima tappa di "Autunno con Gusto", rassegna gastronomica Autunno con Gusto, organizzata e promossa dall’ATL del Cuneese.

L'evento si svolgerà per le vie del centro storico da Breo a Piazza e il percorso sarà accompagnato dalle installazioni aeree posizionate negli scorsi giorni dai volontari: posate, bicchieri e le mele che onorano la produzione e De.Co della Garzegna.

Tante le novità dalle visite al bosco segreto della Nova al "pizzicotto", il piatto simbolo della manifestazione a "peccati di gola on tour" con visite guidate nelle aziende monregalesi.