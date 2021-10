La ricetta #nosprechi de I Deplasticati: oggi prepariamo la marmellata di cipolle

Vi è già capitato di comprare la retina di cipolle al supermercato? Un chilo di cipolle, va bene che piace molto, però a volte per risparmiare si rischia di far andare a male il prodotto.

Allora ecco una ricetta facile e #nosprechi: la marmellata di cipolle.

Ingredienti

600g di cipolle

200g di zucchero

100ml di vino bianco

2 cucchiai di brandy

Procedimento

Pulite e tagliate a strisce sottili le cipolle, mettetele in un recipiente con lo zucchero, il vino e il brandy, lasciate riposare per un paio d’ore.

Versate le cipolle in una pentola e fate andare a fuoco basso per 40minuti, la marmellata dev’essere bella compatta. Versate la marmellata in un barattolo, precedentemente sterilizzato, lasciando un centimetro dal bordo, capovolgete il barattolo e fate raffreddare. Conservate i barattoli al buio e una volta aperti in frigo per circa una settimana.

Adoro questa marmellata abbinata a formaggi stagionati. Che bontà!