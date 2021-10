Piano Transizione 4.0 per le imprese: mercoledì webinar con Camera di Commercio Riviere di Liguria

Il Punto Impresa Digitale (Pid) della Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e Unioncamere, un webinar gratuito inerente il nuovo Piano transizione 4.0. L'incontro “I crediti d’imposta del piano transizione 4.0 per chi investe in innovazione: cosa c’è da sapere”, si svolgerà in diretta streaming alle ore 10 di domani, mercoledì 27 ottobre.





"Per iscriversi occorre inviare un e-mail al seguente indirizzo: digitalpromoter@rivlig.camcom.it.Per informazioni consultare il sito a questo LINK"