Sanremo: incendio in un appartamento del centro storico, una stanza distrutta ma nessun ferito

Una stanza in un piccolo appartamento di via Romolo Moreno, nella Pigna di Sanremo, è andato completamente distrutto da un incendio domato dai Vigili del Fuoco, questa mattina poco dopo le 5.

L’allarme è scattato direttamente dall’uomo che vive all’interno dell’appartamento e dai vicini. Il residente è riuscito a uscire velocemente, evitando di ferirsi o di rimanere intossicato. I pompieri hanno spento il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti. I danni, fortunatamente, sono stati limitati a una delle stanze e il fuoco non si è propagato.