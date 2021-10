Rapinò il Conad City di Bordighera in via Sant'Antonio: condannato il 24enne Giuseppe De Mattia

E’ stato condannato a 3 anni e 7 mesi Giuseppe De Mattia, il 24enne di Camporosso che, il 28 dicembre scorso aveva messo a segno solo in parte, una rapina ai danni del supermercato ‘Conad City’ di via Sant’Antonio a Bordighera, a pochi metri dalla via Aurelia.

Il 24enne, presentatosi alla cassa, ha puntato un coltello da cucina all’operatrice che ha iniziato a urlare ed è iniziata una colluttazione. De Mattia, che aveva il volto travisato da un cappello ed una sciarpa, ha spintonato la cassiera, arraffando circa 600 euro dalla cassa, fuggendo. Poco fuori c'era un extracomunitario che chiedeva le elemosine che ha tentato di bloccarlo ma è stato buttato a terra. Nella fuga il malvivente ha perso parte dei soldi ed è stato poi arrestato grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini di alcune telecamere.

Questa mattina il 24enne, difeso dall’avvocato Cristian Urbini, è stato condannato a 3 anni e 7 mesi di reclusione da scontare ai domiciliari e a una multa di 1.000 euro. Il Pm aveva chiesto per lui 5 anni e 7 mesi.