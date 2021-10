Lotta all'alta velocità a Santo Stefano al Mare: confermati i Velo Ok, arriva un autovelox fisso e una risposta per via Terzorio

Questo intervento di prevenzione seguito dalla Polizia Locale si inserisce in un contesto più ampio. Nei mesi scorsi, infatti, la giunta ha approvato il rinnovo della convenzione per mantenere i box Velo Ok, i due cilindri arancioni che saltuariamente vengono usati per rilevare la velocità.

Al centro della denuncia, le forti preoccupazioni per l'alta velocità dei veicoli che percorrono la via. Si tratta di una zona densamente popolata dove il limite di velocità è di 30 km/h ma sistematicamente non viene rispettato mettendo a rischio chiunque passi sulla via. Per rispondere alle esigenze della comunità verrà posizionato un box Velo Ok, con relativa segnaletica all'altezza di via Asquasciati, nella speranza che sia sufficiente come deterrente e possa almeno limitare il problema lamentato dagli abitanti.