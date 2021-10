Sanremo: giovedì sera nuovo maxi consiglio comunale con Rivieracqua, Amaie e Casa Serena

Giovedì sera alle 17.30 torna l'appuntamento con il consiglio comunale di Sanremo che, di nuovo, proporrà una lunga serie di argomenti cruciali.

La convocazione fa 'sponda' su quella presentata dai consiglieri di opposizione (escluso Roberto Rizzo) per discutere di 'Casa Serena'.

L'ordine del giorno:

1. Surroga della consigliera dimissionaria Federica Cozza con il consigliere Marco Stella

2. Interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno

3. Approvazione dei verbali della seduta precedente

4. Comunicazione al consiglio comunale della deliberazione della giunta n. 252 del 12.10.2021

5. Costituzione di una commissione consiliare speciale in tema di gestione del servizio idrico integrato tramite il gestore unico Rivieracqua

6. Istituzione del registro dei crediti edilizi denominato Registro della Superficie Agibile (RSA) in attuazione del PUC e relativo regolamento

7. Richiesta dei Consiglieri Lombardi, Cozza, Artioli, Correnti, Ventimiglia, Isaia, Baggioli, Badino, Rizzo ai sensi dell'art. 24 del regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, per la convocazione di un Consiglio comunale ad oggetto: “Verifica alienazione del compendio immobiliare e della relativa azienda denominata Casa Serena Poggio e relative problematiche – Istanza di revoca e relativa sospensiva al TAR – Verifica situazione occupazionale dipendenti pubblici e personale Cooperative ed interinale”

8. Amaie S.P.A. / Amaie Energia e Servizi S.R.L. Verifica preliminare in ordine alla migliore forma di integrazione tra i ramo elettrico di Amaie S.P.A. che residuerà dopo il subentro del ramo idrico di Amaie in Rivieracqua S.C.P.A. e Amaie Energia e Servizi S.R.L. Indirizzi.

9. Amaie S.P.A. Subentro nella gestione del ramo idrico da parte di Rivieracqua S.C.P.A. in ottemperanza al decreto del commissario ad acta n.12 in data 26.07.2021 Retrocessione al demanio comunale delle reti e degli impianti a suo tempo conferiti alla società Amaie S.P.A. a titolo di capitale sociale

10. Riconoscimento debito fuori bilancio in esecuzione sentenza relativa a causa dipendente contro Comune di Sanremo