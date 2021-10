Incidente questa sera in via Cavour a Ventimiglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane alla guida di una Mini azzurra è rimasto coinvolto in un sinistro con tre auto.

A causa del forte impatto sono state danneggiate altri mezzi in sosta sulla via. Il conducente, però - da quanto trapela- sarebbe scappato abbandonando il mezzo in strada. In seguito ad un altro sinistro il ragazzo è stato bloccato alla Gallardi.

Presenti sul posto anche le forze dell'ordine.