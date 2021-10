Sanremo: tamponi al Palafiori e lunghe code in corso Garibaldi, in molti per eseguire i test dell'Asl 1 (Foto)

Primo giorno di tamponi al Palafiori di Sanremo e tornano le lunghe code in corso Garibaldi e in via Pallavicino. Sembra quasi essere tornati a mesi fa, quando i tamponi venivano eseguiti da chi, essendo entrato in contatto con persone che avevano contratto il Covid, si sottoponevano al test in ‘drive through’ con attese infinite, nella struttura nel centro della città.

Da oggi a giovedì è possibile eseguire il tampone e sono molti, come accade da tempo anche nelle farmacie, e richiedere il test ogni 48 ore per ottenere il ‘Green pass’. Oltre a loro anche tantissimi sanremesi che, avendo eseguito la prima dose di vaccino, possono eseguire il tampone gratuitamente. Come si può vedere dalle foto sono moltissime le auto in attesa per poter essere sottoposti al test e le code stanno creando qualche problema viario nella zona.

Ricordiamo che per ottenere il green pass attraverso il tampone, nella nostra provincia ci sono diverse possibilità a partire dalle strutture della Asl 1 su Imperia e Sanremo. A Imperia (Palasalute), dalle 14 alle 17 da lunedì a venerdì e solo la domenica il mattino. Anche a Sanremo (Palafiori), da oggi a giovedì dalle 11 alle 13.

AGGIORNAMENTO: le code si sono ridotte intorno alle 10 e, pur mantenendo le attese sulla salita verso il luogo dei tamponi, in corso Garibaldi ora si scorre regolarmente.

Il costo del tampone è di 15 euro, e sarà effettuato il tampone antigenico rapido. Il rilascio del Green pass non è immediato, sarà fornito infatti, secondo le tempistiche ministeriali, dopo il referto del laboratorio analisi e, come da ordinanza regionale, tutte le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, potranno effettuare il tampone gratuitamente fino a che non riceveranno la certificazione verde sui loro dispositivi.

Inoltre, ci sono 33 farmacie sul territorio della provincia di Imperia che effettuano i tamponi

