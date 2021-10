Sanremo: ricorso per ‘Casa Serena’, ecco il testo del documento con cui la My Home chiede al TAR l’annullamento della revoca e la condanna del Comune

Questa mattina si è scritta l’ennesima pagina dell’intricata vicenda che vede la RSA di Poggio ‘Casa Serena’ al centro del braccio di ferro tra Comune di Sanremo e società My Home. L’azienda ha presentato l’atteso ricorso al TAR con il quale si richiede l’annullamento della revoca di aggiudicazione presentata dal Comune come conseguenza dei presunti inadempimenti nella nuova gestione della casa di riposo.



Lunga e articolata la motivazione della My Home nel testo del ricorso al TAR redatto dagli avvocati Andrea Poesio di Torino e Simone Rosazza Giangros di Vercelli.

Nelle conclusioni si legge chiare lettere che l’azienda chiede di: “annullare il provvedimento impugnato accertando l’adempimento da parte della società My Home s.r.l. alle obbligazioni assunte nei confronti del Comune di Sanremo, con conseguente diritto a mantenere il godimento della struttura attribuitale ed esercitare le attività contrattualmente previste; condannare il Comune di Sanremo al risarcimento del danno subito dalla società My Home s.r.l. a causa dell’illegittima adozione del provvedimento di revoca, con riserva di quantificazione in corso di causa; in via subordinata condannare il Comune di Sanremo al pagamento dell’indennizzo stabilito dall’art. 11 e dall’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, con riserva di quantificazione in corso di causa; in via cautelare sospendere il provvedimento impugnato o adottare ogni altra misura necessaria. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso del contributo unificato e spese forfettarie al 15% ai sensi dell’art. 2 del DM n. 55/2014, IVA e CPA”.



In allegato il testo interare del ricorso al TAR presentato da My Home contro Comune di Sanremo, Asl1 e Alisa