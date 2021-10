Nuova protesta dei portuali questa mattina a Genova. Questa volta si tratta di uno sciopero organizzato dal sindacato USB programmato per le prossime 48 che finora sta causando il blocco dei varchi portuali di San Benigno e via Albertazzi.

Lo sciopero è indetto per chiedere l'abolizione del green pass e tamponi antigenici gratis per tutti i lavoratori, vaccinati e no.