Coronavirus: come ogni lunedì numeri in calo ma in provincia di Imperia muore un 79enne in ospedale

Come ogni lunedì calo dei numeri relativi al Covid, soprattutto sui nuovi positivi anche in funzione del calo dei tamponi molecolari. Da registrare purtroppo un morto nella nostra provincia, un uomo di 79 anni all’ospedale di Sanremo.

Da evidenziare anche l’aumento dei ricoverati quest’oggi, sia su base regionale che provinciale. Oggi sono 46 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.323 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.611 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 28,76 pari al 3,47%.

Nella nostra provincia sono stati solo 2 i contagiati mentre sono stati 3 nel savonese, 27 a Genova e 14 a Spezia.