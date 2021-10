Convenzione Rai, a '2 ciapetti con Federico' interviene Antonio Bissolotti: "Il Comune sbaglia interlocutori" (Video)

“In 20 anni siamo passati da una convenzione con la Rai da 9 milioni a 5 milioni, nonostante il ricavo pubblicitario per la Rai stessa sia continuato ad aumentare. Non si comprende questa ragione”. A parlare è Antonio Bissolotti, segretario politico di Liguria Popolare ed ex assessore al turismo di Sanremo, intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico’.

“Cosa è mancato ? Non lo so – prosegue Bissolotti - Io con la Rai ho avuto a che fare per 8 anni, il mio riferimento era il Direttore di Rai Uno, per il sindaco erano il Direttore Generale o l’Amministratore Delegato. Negli ultimi anni mi sembra invece che il Comune parli invece che con questi con i presentatori di turno ma non devono essere loro i nostri interlocutori”.

Una strada potrebbe essere quella di pensare di parlare anche con altre realtà come Sky o Dazn ? “Certamente – risponde Antonio Bissolotti – E’ la strada che utilizzammo noi mettendo in concorrenza la Rai con Mediaset, e portò a quel grande risultato. Allora aveva ancora un senso rimanere con la Rai, oggi il mondo è invece completamente cambiato con l’arrivo di tante piattaforme. Visto il comportamento che la Rai sta tenendo, io invito l’Amministrazione a guardarsi intorno. Il Comune deve tornare ad essere protagonista”.

Guarda l'intervista:

Guarda la trasmissione integrale:

