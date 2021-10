Incidente in autostrada tra Bordighera e Sanremo: lunghe code ma nessun ferito

Questa mattina in Autostrada tra Sanremo e Bordighera si sono registrate lunghe code a causa di un incidente. Un tamponamento tra auto, avvenuto all'interno di una galleria, in direzione Savona. Nonostante l'impatto non è stato necessario l'intervento dei soccorsi. Gli occupanti dei veicoli sono riusciti a uscire dall'abitacolo, illesi. Sul posto sono intervenute le squadra del personale dell'Autostrada dei Fiori per mettere in sicurezza l'area e regolare il traffico.