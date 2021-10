Ventimiglia: recidivo da tempo, chiuso per 17 giorni noto locale nella zona del 'centro studi'

Un noto locale, già raggiunto dallo stesso provvedimento nei mesi scorsi, è stato nuovamente chiuso dalla Polizia nella zona del ‘centro studi’ di Ventimiglia.

Il provvedimento, adottato dal Questore Giuseppe Felice Peritore, è stato emesso dopo una indagine e una serie di controlli condotti dal Commissariato cittadino. E’ stato accertato, per l’ennesima volta, che l’esercizio pubblico presenti caratteristiche di pericolosità sociale, in quanto luogo di ritrovo non occasionale di persone con pregiudizi penali. I controlli hanno confermato la recidiva del titolare dell’esercizio, in quanto raggiunto dal provvedimento quest’anno e lo scorso per cinque giorni.

Tra gli episodi segnalati quello del mese di settembre scorso, quando si registrò una lite sfociata nel ferimento di un uomo, occasione nella quale è emerso che il titolare dell’attività non solo non aveva evitato la degenerazione dell’evento, ma aveva consentito la consumazione di alcolici alle persone in stato di ubriachezza, non richiedendo l’intervento delle forze di Polizia e limitandosi ad allontanare i coinvolti senza prestare soccorso al ferito.

La settimana scorsa gli Agenti del Commissariato ventimigliese sono intervenuti per un’altra lite, terminata con il grave ferimento di un uomo. Anche in questa occasione il titolare ha cercato in ogni modo di nascondere i fatti e di intralciare il regolare corso delle indagini, che comunque hanno permesso di individuare l’autore del grave reato.

Il tempestivo intervento da parte della Questura di Imperia e del Commissariato di Ventimiglia ha garantito una celere risposta anche alle segnalazioni pervenute da parte di alcuni cittadini sull’esercizio pubblico in questione. Il provvedimento del Questore prevede la chiusura dell’attività commerciale per la durata di diciassette giorni.