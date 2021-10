Sanremo: non avevano il 'Green pass', due multe a titolari dei banchi sul mercato Annonario

Due titolari di altrettanti banchi al mercato ortofrutticolo di Sanremo sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale matuziana, nella’ambito di un controllo a campione come molti altri che vengono eseguiti dal 15 ottobre.

I due titolari, infatti, non erano in possesso del ‘Green pass’ come prevede la Legge e sono tenuti invece ad averlo così come per i dipendenti. Le multe sono pari a 600 euro e che potrebbero arrivare fino a 1.500. Se il pagamento avviene entro 5 giorni saranno ribassate del 30%.

I controlli, ovviamente, proseguono in tutte le città e in tutti i luoghi di lavoro.