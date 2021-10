Ottenere il green pass con il tampone in provincia di Imperia: ecco dove poterlo richiedere, l'elenco delle strutture e delle farmacie

Come si ottiene il green pass attraverso il tampone? In provincia di Imperia ci sono diverse possibilità a partire dalle strutture della Asl 1 su Imperia e Sanremo. Nei prossimi giorni, si potrà fare ad Imperia presso il Palasalute di Imperia dalle 14 alle 17 da lunedì a venerdì e solo la domenica il mattino. Anche a Sanremo, presso il Palafiori, ci si potrà presentare liberamente da lunedì prossimo a giovedì 28 ottobre dalle 11 alle 13.



"Il costo del tampone è di 15 euro, e sarà effettuato il tampone antigenico rapido. Il rilascio del Green pass non è immediato, sarà fornito infatti, secondo le tempistiche ministeriali, dopo il referto del laboratorio analisi - ricordano da Asl 1 - e come da ordinanza regionale, tutte le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, potranno effettuare il tampone gratuitamente fino a che non riceveranno la certificazione verde sui loro dispositivi".



Inoltre, ci sono 33 farmacie sul territorio della provincia di Imperia che effettuano i tamponi, e sono:

Farmacia Calvi, via Pietro Agosti, 30 – Sanremo 0184533864

Farmacia Gismondi, piazza Colombo, 6 – Sanremo 0184504466

Farmacia Internazionale, via Vittorio Emanuele II, 107 – Bordighera 0184261409

Farmacia Centrale, via Vittorio Emanuele II, 145 – Bordighera 0184261246

Farmacia Guglielmi, via Roma, 83 – Diano Marina 0183495095

Farmacia San Pietro, piazza Marconi 4/A – Diano San Pietro 0183429028

Farmacia San Giorgio, via Vittorio Emanuele II, 222 – Bordighera 0184999620

Farmacia Bascianelli, piazza Martiri, 35 – Dolceacqua 0184206133

Farmacia Nola, corso Imperatrice, 9 – Sanremo 0184578174

Farmacia Massabò, via Cascione, 146 – Imperia 018361167

Farmacia Ceppi, via Ponzoni, 70 – Pieve di Teco 018336209

Farmacia Zitomirski, via Colonnello Aprosio, 196 – Vallecrosia 0184294319

Farmacia Santi, via Aurelia, 45 – Cervo 0183400045

Farmacia Colombo, via Galilei, 415 – Sanremo 0184530688

Farmacia Goso, via Colonnello Aprosio, 466 – Vallecrosia 0184294375

Farmacia Testa, via Diano Castello,50 – Diano Castello 0183494770

Farmacia Quaglia, via Cavour, 47/A – Ventimiglia 0184351269

Farmacia San Biagio della Cima, via Provinciale, 12 – San Biagio 01841958090

Farmacia Sciolli, corso Garibaldi, 16 – Diano Marina 0183407530

Farmacia Le Logge, corso Genova, 68 – Ventimiglia 0184293266

Farmacia Agosta, via Garibaldi, 11 – Ventimiglia 0184293266

Farmacia Mediterranea, via Aurelia, 2/26 – Imperia 0183682543

Farmacia Mostardini, via Aurelia, 2c – Costarainera 018392998

Farmacia Perinaldo, via Gramsci, 12 – Perinaldo 0184672349

Farmacia Antica Panizzi, via Palazzo, 58 – Sanremo 0184570071

Farmacia Bussana, via Biancheri, 6 – Bussana di Sanremo 0184516290

Farmacia Zagoreo, piazza Eroi Taggesi, 6 – Taggia 0184475139

Farmacia Novaro, via San Giovanni, 4 – Imperia 0183293723

Farmacia Caramagna, via Caramagna, 41 – Imperia 0183650741

Farmacia del Mare, piazza d’Armi, 32 – Camporosso 0184636403

Farmacia Roja, corso Limone Piemonte, 13 – Ventimiglia 0184998035

Farmacia Civezza, via Don Sasso, 6/10 – Civezza 018391494

Farmacia San Giorgio, via Ugo II, 2 – Badalucco 0184408016