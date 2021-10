Ventimiglia: ordinanze anti degrado, Gabriele Sismondini "Sarebbe bene prima gettare le basi per un centro"

Dopo l'ok della Prefettura in merito alle ordinanze proposte dal Sindaco Gaetano Scullino, interviene il Consigliere di opposizione Gabriele Sismondini che conferma di essere in linea, per alcuni tratti, con quello dell'Amministrazione ma nutre dubbi su altri fronti, principalemente ritiene opportuno che si pensi ad un centro per chi non ha fissa dimora.

Le ordinanze, firmate proprio questa mattina dal primo cittadino, riguardano l'ordine pubblico e che affrontano questioni cittadine importanti, quali il divieto di somministrazione e vendita alcolici, dopo le 22 fino alle 8, e il divieto di bivacchi urbani

"Riguardo l'ordinanza inerente gli alcolici sono d'accordo - ha detto Sismondini – ma sappiamo benissimo che purtroppo se le persone esagerano ciò che ne consegue sono problemi di ordine pubblico. L'unica cosa su cui ho perplessità è la questione dei bivacchi. Non posso pretendere di eliminare un bivacco a chi non ha fissa dimora, nel senso, se tolgo una persona senza fissa dimora da un punto, andrà necessariamente ad occuparne un altro”.

“Quindi secondo me - conclude - o prima facciamo un centro dove possano andare, o altrimenti la cosa lascia il tempo che trova. E’ positivo che si affronti il discorso, bene che il Sindaco ci provi, ma sarebbe bene gettare prima le basi in favore di un centro”.