Genova: Green pass, sgomberato all'alba varco Etiopia, simbolo della protesta dei portuali

E' stato sgomberato varco Etiopia, simbolo della protesta dei portuali di Genova, bloccato da venerdì 15 ottobre, giorno in cui è entrato in vigore il decreto sull'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro.

Questa mattina all'alba la Digos ha effettuato lo sgombero del varco in quel momento occupato da una trentina di persone, quasi nessuno ha opposto resistenza, a eccezione di un francese che è stato portato in questura per accertamenti.

Il blocco in varco Etiopia, a cui avevano partecipato molte persone, alcune arrivate anche dall'estero, era diventato il simbolo della protesta dei portuali, anche se di lavoratori del porto, soprattutto negli ultimi giorni se ne vedevano sempre meno.