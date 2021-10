Domenica prossima incontro di calcio Ventimiglia-Albenga: doppia ordinanza del Sindaco Scullino

Domenica prossima al ‘Morel’ di Ventimiglia si giocherà l’incontro valevole per il campionato di Eccellenza, tra la formazione locale e l’Albenga e, visto il probabile cospicuo arrivo di tifosi ingauni, il Sindaco della città di confine ha emanato due ordinanze specifiche, per evitare problemi dentro e fuori dallo stadio.

Dalle 13 alle 18 di domenica prossima, infatti, per tutti i pubblici esercizi presenti all’interno dello stadio e nelle immediate vicinanze (nell’arco di 200 metri), sarà vietata la somministrazione di bevande alcoliche e anche la vendita di altre bevande, anche non alcoliche, ma somministrate in contenitori che potrebbero essere usati come strumenti atti a offendere, comprese le bottiglie di plastica con tappo, disponendo nel contempo, l’uso esclusivo di bicchieri di plastica e di carta.

Contestualmente è stato anche deciso il divieto di sosta, a tutte le categorie dei veicoli, in località Peglia nell’area antistante il campo sportivo ‘Morel’, dalle 8 al termine dell’incontro di calcio.