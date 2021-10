Ventimiglia: frazioni di Bevera, Calvo e Torri senza trasporti pubblici al mattino, la rabbia di un lettore

Un nostro lettore di Ventimiglia ci ha scritto per segnalare che, da diversi giorni, le frazioni di Bevera, Calvo e Torri risultano abbandonate dal servizio di trasporto locale:

“Ho una figlia quattordicenne che utilizza la corriera per recarsi a scuola e in questi ultimi giorni il nulla. Si reca puntualmente la mattina presto alla fermata e, poco dopo, rientra a casa, costatando la mancanza del servizio. La cosa che lascia l'amaro in bocca è che non vi è alcun avviso da parte della società trasporti. Purtroppo ci ritroviamo a dover fronteggiare a tale disservizio, con sacrifici da parte nostra, permessi orari e penso anche a chi ha pagato un abbonamento per un servizio inesistente. Leggo che la società ha una mancanza di mezzi, ma la disinformazione è difficile da accettare, soprattutto al giorno d'oggi”.