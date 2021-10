Imperia celebra la nascita di Edmondo De Amicis: domani visite guidate alla sala dedicata all'autore del libro “Cuore”

Imperia celebra la nascita di un suo illustre concittadino, lo scrittore Edmondo De Amicis, nato a Oneglia il 21 ottobre 1846. Per l'occasione, è in programma domani un'apertura straordinaria dell'area museale a lui dedicata al piano terra della Biblioteca Civica. Le visite guidate sono in programma dalle ore 10 alle 13, ma è possibile una visita su appuntamento chiamando al numero 0183 701606-607 o scrivendo una mail a biblioim@gmail.com.

L'area museale ospita lo studio del grande scrittore, con tutti gli elementi di arredo originali, ma soprattutto la sua biblioteca, in tutto 3.178 volumi, tra i quali pubblicazioni del libro “Cuore” in svariate traduzioni di tutto il mondo.

“Il 21 ottobre è una data importante per Imperia - commenta l'assessore Marcella Roggero - perché segnala nascita della nostra Città, ma anche perché ci permette di ricordare un grandissimo uomo della letteratura mondiale, Edmondo De Amicis, che proprio qui è nato. Questo è il primo di tanti appuntamenti che vedranno protagonista la Biblioteca nelle prossime settimane, con l'obiettivo di renderla un luogo della Cultura sempre più vivo”.