Mercoledì 20 ottobre, alle ore 11 nella sala dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in via Fieschi 15, a Genova il presidente di CoReCom Liguria Vinicio Tofi e il direttore della sede Rai di Genova Antonella Pacetti firmeranno il protocollo di Intesa per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali.

Assisteranno alla firma gli altri due componenti del CoReCom Leda Rita Corrado e Marco Ansaldo e il vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna.