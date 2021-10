Sanremo: la scrittrice statunitense Heddi Goodrich presenta al Casinò il suo ultimo libro 'L'americana' (Foto)

La scrittrice statunitense Heddi Goodrich è stata protagonista oggi ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo con il suo ultimo libro ‘L’americana’ (Giunti).

Dalla Nuova Zelanda all’Italia, dal Salone del Libro di Torino, Heddi Goodrich, scrittrice americana profondamente legata alla cultura italiana, presenta il suo nuovo romanzo. La presentazione è stata arricchita dalle letture dell'attore Franco La Sacra, direttore artistico de ‘Il Teatro dell’Albero’.

L’Americana” è una storia accattivante, come lo sono i racconti a metà tra l’esperienza diretta e l’inseguire un sogno, tra il voler ripercorrere esperienze intensamente percepite e la riflessione su un momento ben definito della storia italiana. In una Napoli ancora più intensa di quella descritta nel primo romanzo “Perduti nei quartieri spagnoli” Heddi Goodrich regala al lettore la sensazione di immergersi in una dimensione di luoghi e storie rese indimenticabili dalla forza emotiva dei protagonisti.

