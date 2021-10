Faisa-Cisal sul piede di guerra contro RT: "Stipendi in ritardo, senza accordi non potremo garantire il servizio"

"La situazione non è più sostenibile, è dal 27 agosto che 300 lavoratori non percepiscono lo stipendio".

E' quanto denunciato da FAISA-CISAL in merito alla situazione dei dipendenti della Riviera Trasporti. Nei prossimi giorni il sindacato incontrerà il prefetto, la direzione aziendale e la proprietà. "Chiederemo garanzie sullo stipendio e se non le avremo non saremo più in grado di garantire il servizio" - annunciano.

"Ci è stato solamente dato un acconto che varia dai 350 euro ai 500 euro in base all’anzianità di servizio ma che di certo non può soddisfare il fabbisogno dei lavoratori. - aggiungono dal sindacato - Ci teniamo a ribadire che le corse saltano per la carenza di organico che si protrae da anni, per un parco macchine vecchio e obsoleto e non per malattie da green pass".