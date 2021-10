Imperia: domani e mercoledì appuntamenti letterari per giovani e giovanissimi al 'Bacàn'

La Libreria Mondadori di Imperia organizza, al Bacàn di via Vieusseux due appuntamenti per lettori giovani e giovanissimi. Un mese di ottobre ricco di appuntamenti golosamente letterari per appassionati di manga, piccoli lettori e anche Maestre e Maestri.

Domani alle 15.30 il primo con il club Manga-mania e, mercoledì il secondo sempre al ‘Bacàn’ con Valentina Agnesi, che incontrerà i giovani lettori per una ‘Merenda ricca di storie’. Racconterà il suo nuovissimo libro per bambini ‘Orsetto Ice e il soffio ribollente’ (Skira editore) illustrato dalla bravissima Zelda was a writer.