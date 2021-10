Diano Marina: giovedì incontro con l’autore di libri per bambini Davide Colla al giardino del Palazzo del Parco

Giovedì alle 15, al giardino di Palazzo del Parco l’autore di libri per bambini Davide Colla incontrerà due classi della Scuola Primaria “Villa Scarsella” per presentare “Una cosa possibile”, libro illustrato per bambini che affronta il tema dell’inclusione attraverso il mondo degli animali.

La varietà di ogni personaggio verrà esaltata dalla sua scoperta del surf e lo stesso libro rappresenta un punto di partenza per la progettazione di percorsi educativi per promuovere l’unicità di tutti, l’eguaglianza di opportunità e l’accessibilità. Davide Colla si occupa di educazione ambientale e consumo sostenibile effettuando laboratori ed uscite didattiche con le scuole. L’amore per il mare e per i libri illustrati per bambini ha fatto sì che pubblicasse nel 2017 “Un tuffo nel mare”.

L’incontro, organizzato in collaborazione tra gli insegnanti di “Villa Scarsella” e la Biblioteca Civica di Diano Marina sarà aperto alla cittadinanza nel rispetto delle normative antipandemiche. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca civica all’indirizzo di posta elettronica bibliodiano@istitutostudiliguri.191.it o telefonicamente al numero 0183 496542 nei giorni di martedì (9-14), mercoledì (9-14) e giovedì (12-17).