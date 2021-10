Sanremo: grande festa per il pensionamento dell’insegnante Giovanna Negro (Foto)

Amici e parenti hanno festeggiato in grande stile nel weekend Giovanna Negro, in pensione dopo anni di servizio nelle scuole della città.

Ex consigliere comunale, è stata una colonna della materna di ‘Santa Marta’ dal 2005, prima nella vecchia sede e poi in quella nuova all’interno della scuola di via Volta.

Nel 2008 ha creato (e poi seguito per dieci anni) il progetto “Brum brum alla scoperta della mia città” per portare i più piccoli a vivere Sanremo a 360 gradi, dal Festival alle tipicità del territorio passando per le visite a istituzioni e forze dell’ordine locali.

Entrata di ruolo a fine anni ’90, ha poi contribuito alla creazione della scuola materna alla Foce partita da zero e arrivata a essere composta da quattro sezioni con il successivo spostamento alla ‘Nobel’.

Domenica, insieme alla famiglia e agli amici di sempre, ha potuto festeggiare il raggiungimento del meritato riposo rivivendo i tanti anni e le tante emozioni di una vita dedicata alla scuola e ai più piccoli.