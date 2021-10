Domani su 'laF', docufilm di 23 minuti dedicato al Santuario Pelagos con Sabina Airoldi

SKY ha dedicato a Sabina Airoldi, responsabile delle ricerche sui cetacei che l'Istituto Tethys conduce nel Santuario Pelagos con base a Portosole, Sanremo, una delle 8 puntate del programma ‘La teoria di tutte’.

Il programma è dedicato alle scienziate italiane considerate delle eccellenze nel loro ambito e nel docufilm di 23 minuti che andrà in onda lunedì 18 ottobre alle 21.10 su laF (Sky 135, on Demand su Sky e Sky Go e in streaming su NOW), si racconterà la storia di Sabina Airoldi e delle attività di ricerca e conservazione svolte in Mar Ligure.